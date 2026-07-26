«Снова выглядит на 25! Молодая и красивая!» Леброн показал скриншот видеозвонка с мамой

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс поделился в социальных сетях снимком из видеозвонка с мамой. Под фото он написал: «Мама снова выглядит на 25! Молодая и красивая!»

Глория и Леброн Джеймсы Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Стоит отметить, что мать Леброна, Глория Джеймс, родила его в 16 лет и воспитывала одна: отец, Энтони Макклелланд, ушёл из семьи ещё до рождения сына. В мае 2026 года Глория получила награду «Выдающееся материнство» от A-Style Fashion and Accessories на праздничном мероприятии в Нью-Джерси. Более того, она всегда была рядом с сыном на протяжении всей его карьеры: в январе 2026 года Глория неожиданно появилась в выпуске его подкаста Mind the Game, где Леброн беседовал со Стивом Нэшем, и настояла на том, чтобы её подключили к прямому эфиру.

Ранее Джеймс объявил, что в следующем сезоне присоединится к «Филадельфии». Если Леброн выиграет чемпионат с «Сиксерс», он станет первым игроком в истории НБА, завоевавшим титул с четырьмя разными клубами. Ранее он становился чемпионом с «Майами Хит» в 2012 и 2013 годах, с «Кливленд Кавальерс» в 2016-м и с «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2020-м.