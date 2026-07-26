Агент Леброна ответил, на кого из «Филадельфии» приход Джеймса не окажет давления

Рич Пол, агент Леброна Джеймса, высказался о том, какие перемены баскетболист может привнести в «Филадельфии» после подписания с клубом двухлетнего контракта.

«Когда у тебя появляется Леброн, меняется всё. Именно поэтому не так просто быть одноклубником так называемой звезды: когда он приходит, начинаешь по‑другому видеть и себя, и свой уровень. Чтобы принять это, нужна особая ментальность.

Но в случае с [Тайризом] Макси за это можно вообще не переживать. Они отлично понимают друг друга, поддерживают друг друга и уже пять лет тренируются вместе. Так что никакого сопротивления здесь быть не должно. А это то, что не купишь за деньги и не оценишь никакой суммой», — приводит слова Пола ESPN.