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«Он всё тише, но всё заметнее становится лицом «Бруклина». Издание из США — о Егоре Дёмине

«Он всё тише, но всё заметнее становится лицом «Бруклина». Издание из США — о Егоре Дёмине
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Североамериканское спортивное издание NetsDaily, освещающее «Бруклин Нетс», отреагировало на ролик 20-летнего защитника команды Егора Дёмина, опубликованный на его YouTube-канале. В видео были показаны фрагменты прошедшей Летней лиги НБА — 2026.

«Он всё тише, но всё заметнее становится лицом франшизы — если судить по соцсетям «Бруклин Нетс»… да и по его собственным тоже. 20-летний Егор Дёмин показал в Сакраменто и Лас-Вегасе не только свои игровые навыки. Уроженец Москвы, до перехода в «Нетс» игравший в Мадриде и Прово, штат Юта, он явно доказывает, что для клуба это очень удобный и вполне симпатичный персонаж для продвижения. И, пожалуй, даже немного харизматичный.

Конечно, со временем могут появиться другие звёзды, которые его затмят, но на данный момент именно он — вместе со своим ровесником, 20-летним Микелем Брауном-младшим — чаще всего мелькает в соцсетях», — сказано в статье.

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