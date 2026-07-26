Экс-игрок НБА опубликовал гневный пост о расизме после обвинений в краже водки

Бывший защитник НБА Тай Лоусон резко высказался о своём аресте, обвинив полицейских в расизме. 38-летний экс-игрок «Денвер Наггетс» был задержан 16 июля в Касл-Роке (штат Колорадо) по обвинению в краже бутылки водки стоимостью $ 34 из магазина спиртных напитков.

«Не буду врать. Быть чёрным в Америке тяжело… Когда тебе врёт какая-то бледнолицая белая женщина — это дикость… Держитесь подальше от Касл-Рока, Колорадо!!! Это самое дикое и расистское дерьмо, через которое я проходил», — написал Лоусон в своём аккаунте в социальной сети Х.

По данным полиции, работник магазина обвинил бывшего баскетболиста в краже, когда тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему предъявлено обвинение в краже на сумму менее $ 300. Предварительные слушания по делу назначены на следующий месяц.