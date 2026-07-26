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Инсайдер раскрыл судьбу Бронни Джеймса в «Лейкерс» после ухода Леброна в «Филадельфию»

Инсайдер раскрыл судьбу Бронни Джеймса в «Лейкерс» после ухода Леброна в «Филадельфию»
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Североамериканский журналист и инсайдер Марк Спирс высказался о том, каким может быть будущее Бронни Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс» на фоне перехода форварда Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс» по двухлетнему контракту.

«Вокруг возможного ухода Леброна в статусе свободного агента уже давно ходили разговоры — в том числе о том, как это может сказаться на будущем его сына Бронни. Но теперь, похоже, всё складывается так, что Бронни Джеймс останется в «Лос-Анджелес Лейкерс», а Леброн отправится в «Филадельфию». И поскольку Бронни вот-вот начнёт свой третий сезон в НБА, его этап развития в G-лиге, по всей видимости, подходит к концу», — приводит слова Спирса ESPN.

В прошлом регулярном сезоне Бронни в среднем проводил на паркете 8,9 минуты, набирая 2,9 очка, 0,5 подбора и 1,2 передачи.

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