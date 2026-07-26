Инсайдер объяснил, почему «Филадельфия» не сможет дать Леброну двухлетний контракт

Эксперт по зарплатам НБА и инсайдер ESPN Бобби Маркс заявил, что «Филадельфия Сиксерс» на самом деле не сможет предложить Леброну Джеймсу двухлетний контракт.

«Если игрок подписывает однолетний контракт на ветеранский минимум, то в расчёт потолка зарплат и налога на роскошь будет засчитано $ 2,4 млн. Это правило действует вне зависимости от того, провёл игрок в лиге 10 лет или пять лет», — заявил Маркс в рамках подкаста Hoop Collective.

По словам Маркса, после всех вычислений команда упрётся в жёсткий лимит первого порога налога на роскошь и окажется примерно на $ 600 тыс. выше допустимой границы. То есть это не значит, что сам переход невозможен, — просто, скорее всего, речь будет не о двухлетнем, а о другом формате контракта.

Отметим, что при подписании однолетнего ветеранского контракта в расчёт потолка засчитывается лишь $ 2,4 млн вне зависимости от стажа игрока. Однако для двухлетнего соглашения эта льгота не действует, и «Филадельфия» обязана учитывать полную зарплату Леброна в первом сезоне — $ 3 876 529. Разница в $ 1,476 млн между этими суммами и становится критической: с учётом всех текущих контрактов и совершённого ранее обмена на Джейлена Брауна команда уже находится на грани жёсткого лимита первого порога налога на роскошь.

Кроме того, согласно коллективному соглашению, превышение этого порога не позволяет клубу подписывать игроков по ходу сезона, использовать исключения для приобретения свободных агентов и проводить обмены с объединением зарплат. Как пояснил Маркс, даже увеличение учитываемой суммы всего на $ 1,5 млн выводит «Сиксерс» за допустимый лимит примерно на $ 600 тыс., из-за чего двухлетний контракт формально нельзя оформить без одновременного сокращения платёжной ведомости — например, через обмен или отчисление игрока с негарантированным соглашением.