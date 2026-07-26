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Андрей Кириленко отреагировал на смерть бывшего президента ФИБА Орасио Мураторе

Андрей Кириленко отреагировал на смерть бывшего президента ФИБА Орасио Мураторе
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего главы Международной федерации баскетбола (ФИБА) Орасио Мураторе.

«Мои глубокие соболезнования родным и близким. Очень отзывчивый был человек. Всегда помогал, особенно в начале моего нахождения в центральном бюро. Проделал большую работу по развитию ФИБА во время работы на своей должности», — приводит слова Кириленко издание ТАСС.

Мураторе ушёл из жизни в возрасте 74 лет. Причины смерти аргентинского функционера не называются.

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