Андрей Кириленко отреагировал на смерть бывшего президента ФИБА Орасио Мураторе

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего главы Международной федерации баскетбола (ФИБА) Орасио Мураторе.

«Мои глубокие соболезнования родным и близким. Очень отзывчивый был человек. Всегда помогал, особенно в начале моего нахождения в центральном бюро. Проделал большую работу по развитию ФИБА во время работы на своей должности», — приводит слова Кириленко издание ТАСС.

Мураторе ушёл из жизни в возрасте 74 лет. Причины смерти аргентинского функционера не называются.