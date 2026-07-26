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«Не продавайся Леброну». Скип Бэйлесс упрекнул Диллона Брукса в лояльности к Джеймсу

«Не продавайся Леброну». Скип Бэйлесс упрекнул Диллона Брукса в лояльности к Джеймсу
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Американский журналист и эксперт Скип Бэйлесс раскритиковал форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» Диллона Брукса, известного резкими высказываниями в адрес Леброна Джеймса, за лояльность к звезде лиги.

«Я потерял уважение к Диллону Бруксу, который признался, что получил место у площадки на игру «Лейкерс» в плей-офф от Рича Пола. Ну же, не продавайся Леброну. Не теряй свой образ злодея по отношению к Леброну Джеймсу. Не превращайся в Дрэймонда [Грина], ставшего из врага бизнес-партнёром для Леброна», — написал Бэйлесс в социальной сети X (ранее Twitter).

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