Опубликовано видео с лучшими моментами Егора Дёмина в Летней лиге НБА

На официальном YouTube-канале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) появился ролик с яркими моментами защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина по итогам выступлений в Летней лиге в Лас-Вегасе.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

20-летний российский баскетболист завершил турнир со средними показателями 21,0 очка, 3,7 подбора, 4,3 передачи и 2,3 перехвата за игру при реализации с игры 42,6% и с трёхочковой дистанции — 30,0%.

Ранее в рамках California Classic Дёмин показывал ещё более впечатляющую статистику: 23,0 очка, 7,5 подбора, 3,0 передачи и 1,0 перехвата в среднем за матч. ESPN назвал российского защитника лучшим игроком второго года среди всех участников Летней лиги.