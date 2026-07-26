Экс-игроки «Денвера» рассказали о книге с расистским названием в кабинете Джорджа Карла

Бывший защитник НБА Джей Ар Смит рассказал, что в бытность главным тренером «Денвер Наггетс» Джордж Карл держал в своём кабинете книгу с расистским словом в названии.

«У этого парня была книга в кабинете под названием «Ниггеры». Я никогда её не читал. Ничего о ней не знаю. Даже не смотрел на неё», — рассказал Смит в подкасте 7PM in Brooklyn с Кармело Энтони.

Энтони, который также играл у Карла, подтвердил, что знает об этой книге. Однако ему не нравилось, что она была выставлена на всеобщее обозрение в кабинете главного тренера.

«Я-то знаю свою историю. Так что, когда я это увидел, я не дурак, блин… Эта книга здесь, в этой комнате, вообще не к месту… А теперь, когда читаешь её спустя годы, думаешь: «Чёрт возьми, как у тебя это вообще получилось?» Я хочу понять образ мыслей, который за этим стоял, потому что это два совершенно разных образа мыслей.

Есть два разных взгляда, два разных подхода к тому, чтобы владеть этой книгой и читать её. Находясь в том положении, будучи тем, кто ты есть… Ты извлекаешь два разных опыта из чтения этой книги. Она может либо ещё сильнее тебя разозлить и увести не туда, либо дать тебе полное понимание того, как обращаться с людьми», — сказал Энтони.