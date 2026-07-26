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Американский эксперт обозначил реалистичную статистику для Егора Дёмина в новом сезоне НБА

Американский эксперт обозначил реалистичную статистику для Егора Дёмина в новом сезоне НБА
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Эрик Слэйтер высказался по поводу сезона-2026/2027 НБА для 20-летнего защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Какая статистика? Для Егора я бы, наверное, сказал так: если он сможет держать что-то вроде 15 очков, пяти подборов и четырёх передач в среднем за матч — это, по-моему, вполне реалистично. Мне кажется, это будет отражать его дальнейший шаг вперёд по сравнению с тем, что мы видели от него в прошлом сезоне. И да, я думаю, у него станет больше возможностей действовать с мячом в руках — точнее, не столько возможностей, сколько больше именно функций и уверенности в игре на мяче, с учётом того, что мы увидели от него на Летней лиге.

Но будет интересно посмотреть, как вообще распределятся минуты и роли, потому что «Нетс» приобрели Джулиуса Рэндла, а он, как можно ожидать, заберёт на себя немалую часть владений. Ещё мы взяли Микеля Брауна-младшего, который, скорее всего, будет основным разыгрывающим. Посмотрим, что будет с Майклом Портером, но там и так в кухне довольно много поваров», — заявил Слэйтер на YouTube-канале Locked On Nets.

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