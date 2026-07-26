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Дж. Карл отреагировал на слова экс-игроков НБА о книге с расистским названием в его офисе

Дж. Карл отреагировал на слова экс-игроков НБА о книге с расистским названием в его офисе
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Бывший главный тренер «Денвер Наггетс» Джордж Карл ответил на слова экс-защитника команды Джей Ар Смита и лёгкого форварда Кармело Энтони, которые рассказали, что в бытность наставника в его кабинете лежала книга с расистским словом в названии.

«Это хорошая и важная книга профессора Рэндалла Кеннеди, которую всем стоит прочитать, включая Джей Ар Смита», — написал Карл в своём аккаунте в социальной сети Х.

Речь идёт о книге «Nigger: The Strange Career of a Troublesome Word», вышедшей в 2002 году. Её автор — темнокожий профессор права Рэндалл Кеннеди, который в своей работе прослеживает историю этого слова и исследует связанные с ним противоречия.

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