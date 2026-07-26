Эксперт рассказал, в чём Егору Дёмину необходимо прибавить в новом сезоне НБА

Североамериканский журналист и обозреватель Эрик Слэйтер оценил перспективы российского баскетболиста «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в предстоящем сезоне НБА. Он назвал Дёмина одной из главных опций команды в нападении, но призвал болельщиков сдерживать ожидания и подробно разобрал компоненты, в которых защитнику необходимо прибавить для прогресса.

«Это не значит, что я не считаю Егора одной из главных точек в нападении. Я как раз думаю, что так и будет — особенно если учитывать, что для «Нетс» это, по сути, сезон оценки. Команда не делала никаких по-настоящему агрессивных шагов ни на рынке обменов, ни на рынке свободных агентов. Поэтому сейчас очень важно посмотреть, кто такой Егор, кто такой Майкл Портер, кто такие некоторые другие ребята. Но именно эти двое — в центре внимания. Так что я бы ждал от Егора заметной роли.

И если он [Дёмин] сможет серьёзно прибавить как игрок, завершающий атаки изнутри, и развить то, что мы увидели на Летней лиге, это будет очень важно. Если ему удастся сохранить процент из-за дуги — я бы ожидал, что это будет где-то в районе высоких 30%, при хорошем объёме бросков, — это, как мне кажется, будет отличным результатом, особенно если он сможет повторить это два сезона подряд.

И дальше — игра в двухочковых. Если он сможет попадать выше 50% с игры внутри дуги, это будет заметный шаг вперёд. Это, конечно, не элитная и не выдающаяся эффективность в абсолютном смысле, но это движение в правильном направлении, а именно это и важно. Потому что в прошлом сезоне Егор реализовывал примерно 43% двухочковых, и это был самый низкий показатель во всей НБА среди игроков ростом 203 см и выше. Поэтому если он поднимется хотя бы чуть выше 50% или хотя бы приблизится к этой отметке, я считаю, это будет очень хороший прогресс. И я думаю, что он на это способен.

При этом, думаю, болельщикам стоит немного сдержать ожидания. Я много говорил о том, как Егор прибавил на Летней лиге. И я действительно считаю, что этот прогресс в игре изнутри реален. Но Летняя лига — это всё же Летняя лига: там есть хорошие атлеты, но в НБА будет совсем другой уровень — по силе, по физике, по опыту защиты, по разбору соперника, по подготовке к конкретным эпизодам. И Егор всё ещё довольно «плоскостной» игрок. Так что да, я думаю, что в завершении атак он станет лучше, но вопросы к нему всё равно остаются», — рассказал Слэйтер на YouTube-канале Locked On Nets.