«Филадельфия» может отчислить игрока после подписания Леброна Джеймса — источник

«Филадельфия Сиксерс» должна провести изменения в составе после подписания Леброна Джеймса, поскольку клуб превышает жёсткий потолок зарплат, сообщает журналист Кит Смит.

41-летний форвард подписал с клубом двухлетний минимальный контракт. Его зарплата составит $ 3,9 млн в сезоне-2026/2027 и $ 4,1 млн — в сезоне-2027/2028. Однако, даже несмотря на минимальное соглашение, «Сиксерс» всё ещё превышают первый уровень жёсткого потолка на $ 3,4 млн.

Самый простой способ решить эту проблему — отчислить защитника Дэйлена Терри, контракт которого не гарантирован. Также «Филадельфия» может обменять одного из игроков, не получая взамен баскетболиста с зарплатой, чтобы разгрузить платёжную ведомость. Ожидается, что руководство клуба предпримет соответствующие шаги в ближайшее время.