«Бостон» отказался обсуждать обмен Джейлена Брауна с «Голден Стэйт Уорриорз» — источник

«Бостон Селтикс» не рассматривал возможность обмена Джейлена Брауна в «Голден Стэйт Уорриорз», поскольку у клуба не было интереса к активам калифорнийской команды. Об этом сообщает журналист издания ClutchPoints Бретт Сигель.

Как отмечает инсайдер, «Уорриорз» неоднократно пытались заполучить защитника «Селтикс», однако «Бостон» даже не стал слушать их предложения.

«К разочарованию «Уорриорз», «Бостон» даже не был готов выслушивать любые предложения «Голден Стэйт», поскольку «Селтикс» не проявляли никакого интереса к их активам. «Уорриорз» были готовы обменять Джимми Батлера, которого они не хотели отдавать, а также драфт-активы в любом из сценариев — как для Энтони Дэвиса, так и для Джейлена Брауна», — приводит слова Сигеля издание Legion Hoops в социальной сети Х.

В это межсезонье Браун перешёл в «Филадельфию Сиксерс» в рамках крупного обмена с «Бостоном». Это приобретение, по данным СМИ, стало одной из главных причин, по которой Леброн Джеймс выбрал «Филадельфию» в качестве нового клуба.