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Эдди Джонсон — о критике Леброна Джеймса: его обвиняют в «охоте за чемпионским перстнем»

Эдди Джонсон — о критике Леброна Джеймса: его обвиняют в «охоте за чемпионским перстнем»
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Бывший игрок НБА, а ныне аналитик Эдди Джонсон раскритиковал тех, кто обвиняет нового форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса в погоне за чемпионским титулом.

«У нас есть 41-летний игрок, которого бывшая команда, по сути, списала со счетов. Часть СМИ и немало местных хейтеров в этом приложении выставляют его плохим человеком. Он подписал минимальный контракт, присоединился к команде, где постоянно критикуют [Джоэла] Эмбиида, а из «Бостона» сплавили Джейлена Брауна.

И после всего этого его ещё обвиняют в том, что он «охотится за чемпионским перстнем»?» — написал Джонсон в социальной сети Х, добавив смеющийся смайлик.

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