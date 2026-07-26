Экс-тренер ЦСКА Этторе Мессина выразил надежду на возвращение клуба в Евролигу

Бывший тренер «Виртуса», «Реала», «Олимпии» и ЦСКА, а также сборной Италии Этторе Мессина выразил надежду на возвращение московского клуба в Евролигу.

«Надеюсь, ЦСКА скоро вернётся в Евролигу. Четыре года команда вне этого турнира. Надеюсь, скоро всё изменится. Но то, что я видел, — клуб продолжает функционировать, строить свою работу так, словно ЦСКА продолжает выступать в Европе», — приводит слова Мессины ТАСС.

Напомним, в апреле 2026 года после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) Международная федерация баскетбола (ФИБА) допустила российских и белорусских молодых спортсменов (до 21 года) до участия в юношеской Лиге наций в формате 3x3.