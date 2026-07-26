Легенда НБА Джулиус Ирвинг ответил, кто лучше — Коби Брайант или Леброн Джеймс

Член Зала славы баскетбола, а также чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джулиус Ирвинг ответил, кто, по его мнению, лучше — Коби Брайант или Леброн Джеймс.

«Думаю, Леброн — единственный в своём роде. Коби — это ещё одна своего рода имитация Майкла Джордана. Знаете, было много имитаций Майкла, Коби, меня и других людей. Леброн — единственный в своём роде. Поэтому собираюсь отдать ему предпочтение», — приводит слова Ирвинга портал Yahoo Sports.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.