Легенда «Чикаго Блэкхоукс» Кейн встретился с баскетболистами «Буллз»

21-летний литовский и американский форвард Матас Бузелис, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз», выложил в социальных сетях фотографию с 37-летним американским нападающим клуба «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ Патриком Кейном.

Фото: Из личного архива Матаса Бузелиса

Бузелис был выбран под 11-м номером командой «Чикаго Буллз» на драфте НБА в 2024-м.

Кейн, выбранный «Чикаго» под первым номером на драфте НХЛ 2007 года, набрал 1400 (508+892) очков в 1369 играх регулярного сезона за 19 сезонов в НХЛ в составе «Блэкхоукс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз».

Вместе с «Чикаго» Патрик Кейн становился обладателем Кубка Стэнли в 2010, 2013, 2015 годах.