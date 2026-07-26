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Дуэйн Уэйд назвал своего любимого товарища по команде. Это не Леброн и не Бош

Дуэйн Уэйд назвал своего любимого товарища по команде. Это не Леброн и не Бош
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44-летний член Зала славы баскетбола, а также трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд заявил, что соотечественник Юдонис Хаслем является его любимым товарищем по команде.

«Это всегда будет Юдонис Хаслем. Любой, кто будет защищать тебя на баскетбольной площадке, будет твоим любимым товарищем по команде. Потому что раньше я немного выпендривался. Не знаю, действительно ли мне нужно было делать это дерьмо. Мы притворяемся крутыми парнями. И Юдонис постоянно вставал на мою защиту. Он всегда будет моим любимым товарищем по команде», — приводит слова Уэйда аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

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