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Леброн Джеймс провёл в статусе игрока НБА больше половины своей жизни

Леброн Джеймс провёл в статусе игрока НБА больше половины своей жизни
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41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс из «Филадельфии Сиксерс» провёл в статусе игрока лиги больше половины своей жизни.

Леброн подписал свой первый контракт с «Кливленд Кавальерс» 3 июля 2003 года в возрасте 18 лет. После завершения сезона-2025/2026 он является действующим игроком НБА уже 23 года подряд.

Из приблизительно 15 200 дней своей жизни около 8420 из них он провёл по действующему контракту с клубами НБА. Это означает, что Леброн официально пробыл в лиге более 55% своей жизни.

24 июля 2026 года стало известно, что Леброн подписал контракт с «Филадельфией Сиксерс».

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