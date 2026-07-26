Леброн Джеймс провёл в статусе игрока НБА больше половины своей жизни

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс из «Филадельфии Сиксерс» провёл в статусе игрока лиги больше половины своей жизни.

Леброн подписал свой первый контракт с «Кливленд Кавальерс» 3 июля 2003 года в возрасте 18 лет. После завершения сезона-2025/2026 он является действующим игроком НБА уже 23 года подряд.

Из приблизительно 15 200 дней своей жизни около 8420 из них он провёл по действующему контракту с клубами НБА. Это означает, что Леброн официально пробыл в лиге более 55% своей жизни.

24 июля 2026 года стало известно, что Леброн подписал контракт с «Филадельфией Сиксерс».