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Айверсон предположил, как фанаты «Филадельфии» примут Леброна Джеймса

Айверсон предположил, как фанаты «Филадельфии» примут Леброна Джеймса
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Аллен Айверсон предположил, как фанаты «Филадельфии Сиксерс» примут 41-летнего четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса.

«Знаю, что город его тепло примет. Его полюбят. К нему будут хорошо относиться. И он даст нам больше шансов выиграть чемпионат. Такие парни нужны. Он ветеран и прошёл через все войны. Леброн пережил все возможные ситуации на баскетбольной площадке и добился успеха на самом высоком уровне. Я действительно думаю, что он сотворил бы чудеса», — приводит слова Айверсона портал Basketball Network.

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