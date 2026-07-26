Экс-форвард «Реала» вернулся в НБА, подписав контракт с «Кливлендом» — Чарания

31-летний хорватский профессиональный баскетболист Марио Хезонья, выступавший на позиции защитника за команду Евролиги «Реал» Мадрид, подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс», о чём сообщил в социальной сети Х авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

23 апреля 2015 года, на следующий день после вылета «Барселоны» из Евролиги, Хезонья объявил о намерении принять участие в драфте НБА. Баскетболист был выбран «Орландо Мэджиком» в первом раунде под пятым номером. Играл в НБА до 2020 года включительно. Помимо «Орландо», был в «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

С 2021-го по 2022-й играл за УНИКС, а затем в 2022-м ушёл в «Реал» Мадрид.