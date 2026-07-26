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Легенда «Лейкерс» оценил идею установки статуи Леброна Джеймса в Лос-Анджелесе

Легенда «Лейкерс» оценил идею установки статуи Леброна Джеймса в Лос-Анджелесе
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Член Зала славы баскетбола и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джеймс Уорти высказался насчёт возможного возведения статуи в честь четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса возле «Крипто.ком Арены» за его достижения в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Не знаю, что сказать по этому поводу. Для этого нужно прожить здесь достаточно долго. Коби провёл здесь всю свою карьеру. Мэджик, Карим — тут можно поспорить. Но в честь Леброна, несомненно, установят статую, может быть, в двух городах. Тем не менее в Лос-Анджелесе никогда не знаешь наверняка [что произойдёт]. Не знаю, как организация отнесётся к его карьере. Хотя он побил множество рекордов, многого добился, так что посмотрим, насколько это осуществимо в конце его карьеры», — приводит слова Уорти портал Basket News.

Мэджик Джонсон, Джерри Уэст, Карим Абдул-Джаббар, Шакил О'Нил, Элджин Бэйлор и Коби Брайант — это единственные легенды «Лейкерс», удостоенные бронзовых статуй перед домашней ареной «Лейкерс».

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