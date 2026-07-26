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«Есть и несчастливая версия конца этой затеи». Симмонс — о Леброне в «Филадельфии»

«Есть и несчастливая версия конца этой затеи». Симмонс — о Леброне в «Филадельфии»
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Аналитик НБА Билл Симмонс отреагировал на приход 41-летнего американского форварда и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс».

«Думаю, в этой команде больше всего переменных в предстоящем сезоне. У них есть потенциал «Лос-Анджелес Лейкерс» 2012 года, когда это выглядело потрясающе на бумаге, но у тебя есть Леброн, которому 41 год, и только бог знает, когда он сломается. Эмбиид никогда не играет. Джейлен Браун в новой команде пытается вписаться. Есть и очень несчастливая версия конца этой затеи», — приводит слова Симмонса Clutch Рoints.

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