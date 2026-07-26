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«Через год я стал MVP». Адетокунбо — о результатах совместной тренировки с Коби Брайантом

«Через год я стал MVP». Адетокунбо — о результатах совместной тренировки с Коби Брайантом
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31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда в «Майами Хит», с восхищением вспомнил о совместной тренировке с легендарным пятикратным чемпионом НБА американцем Коби Брайантом, которая прошла в межсезонье 2018 года.

«В 2018 году мне довелось потренироваться с Коби. Тренировка длилась всего два часа, его дочь тоже была там. Мы разговаривали и тренировались, а я делал заметки. В какой-то момент Коби написал в Дерозану и Айзее Томасу, поставив перед ними конкретные цели. Я сидел в раздевалке национальной команды и ответил ему: «Какова моя цель?» Он сказал, что я должен стать MVP НБА. Поэтому я упорно работал целый год.

Я изнурял себя на тренировках. Тогда у меня ничего не получилось. Но в результате поднялся с 100-го места до седьмого по количеству голосов при выборе MVP. У меня даже была бутылка с водой, на крышке которой было написано MVP. И я смотрел на неё каждый день. Через год я стал MVP», — приводит слова Адетокунбо портал Basketball Network.

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