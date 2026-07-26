«Это привилегия». Таунс — об эмоциях, которые подарило чемпионство Нью-Йорку

Чемпион НБА Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс») высказался о важности тех эмоций, которые команда подарила Нью-Йорку после победы в финале.

«Возможность дарить радость людям в Нью-Йорке — это привилегия. Приносить столько радости семьям, особенно тем, у кого предыдущие поколения были фанатами «Никс» и умоляли о шансе попасть в финал НБА, не говоря уже о победе в финале НБА через 53 года. Чувствую себя как участник « Острова любви », которому вернули телефон после плей-офф, вижу эти ролики, эти видео и посты в социальных сетях о дедушке, празднующем с сыном и внуком и передающем любовь к «Никс» следующему поколению, или об отце, который вырос, наблюдая за разочарованием 1999 года, или о семьях, потерявших близких, которые ходят на кладбище, чтобы отпраздновать победу «Никс» вместе с ними.

Это просто показывает, что Нью-Йорк объединяется, когда у него есть повод для единства. И достичь вершины, дать стольким людям повод для радости и надежды? Вселять надежду — одна из самых сложных задач, и нам удалось сделать это — это нечто особенное», — приводит слова Таунса Clutch Points.