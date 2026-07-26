Стефен Карри впервые прокомментировал переход Леброна Джеймса в «Филадельфию»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри прокомментировал новость о переходе 41-летнего соотечественника Леброна Джеймса в команду «Филадельфия Сиксерс».

«Именно поэтому не стоит ничего представлять заранее, пока это действительно не произошло. В таких ситуациях слишком много переменных», — приводит слова Карри портал Fadeaway World.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.