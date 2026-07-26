В «Майами» заинтересованы в подписании четырёхкратного чемпиона НБА Томпсона — инсайдер

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» заинтересовано в приобретении 36-летнего американского атакующего защитника и четырёхкратного чемпиона лиги Клэя Томпсона из «Даллас Маверикс», о чём сообщил инсайдер и аналитик издания The Miami Herald Барри Джексон.

«Пока ходят слухи, за какой клуб Томпсон будет выступать в предстоящем сезоне, одной из команд, которая делает его приоритетом, является «Майами Хит». Хотя пока в «Даллас Маверикс», похоже, мешают желанию любой команды получить снайпера.

Руководство «Майами» очень хочет Томпсона, и остаётся под вопросом, будет ли команда использовать деньги из своего исключения на таких игроков, как Демар Дерозан или Брэдли Бил. Поскольку Томпсон является приоритетом, неизвестно, что сделает «Даллас»: выкупит ли он $ 17,5 млн, которые должен получить за последний год контракта, или захочет обменять его, причём последний вариант является предпочтительным для «Маверикс». Продолжающийся интерес «Майами» к Томпсону может быть основан на оптимизме, что он станет доступен, но это неясно», — говорится в статье.