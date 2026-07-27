Халибёртон рассказал о своём физическом здоровье и восстановлении после разрыва ахилла

26-летний разыгрывающий защитник клуба «Индиана Пэйсерс» американец Тайриз Халибёртон рассказал о своём физическом здоровье и восстановлении.

«Это мой первый год [без участия в матчах НБА]. Чувствую себя отлично, играю в формате «пять на пять», каждый день выполняю тяжёлые тренировки. Можно сказать, что я уже вернулся в строй и нахожусь в форме, но есть разница между тем, чтобы быть в форме, и тем, чтобы быть в игровой форме. Чувствую, что это совсем другое. Мне нравится играть быстро, так что я должен вернуться к этому, а на это потребуется время», — приводит слова Халибёртона портал Hoopshype.

Напомним, Халибёртон перенёс операции на разорванном ахилловом сухожилии после травмы, полученной в седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (счёт в серии — 3-4). Из-за тяжёлой травмы защитник был вынужден пропустить сезон-2025/2026.