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Агент Леброна рассказал, как повлиял обмен Брауна на решение Джеймса

Агент Леброна рассказал, как повлиял обмен Брауна на решение Джеймса
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Американский предприниматель и основатель агентства Klutch Sports Рич Пол, представляющий интересы 41-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, рассказал, как обмен Джейлена Брауна из «Бостон Селтикс» в «Филадельфию Сиксерс» повлиял на решение Джеймса присоединиться к новому клубу.

«В конечном счёте, «Филадельфия» сделала шаг вперёд, а затем — бум! Теперь у них есть Джейлен Браун. Подождите, подождите минутку. Это выглядит совсем по-другому», — приводит слова Пола Clutch Points.

41-летний Джеймс подписал с клубом двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.

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