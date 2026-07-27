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Инсайдер назвал дополнительное условие в контракте Леброна Джеймса с «Филадельфией

Инсайдер назвал дополнительное условие в контракте Леброна Джеймса с «Филадельфией
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался по поводу контракта форварда Леброна Джеймса с «Филадельфией Сиксерс».

«Леброн Джеймс официально подписал с «Филадельфией Сиксерс» двухлетний контракт на $ 8 млн с опцией игрока и 15-процентным бонусом в случае обмена, сообщили источники», — написал Чарания на своей страничке в социальной сети X.

15-процентный бонус — специальное условие в контракте игрока НБА. Оно гарантирует, что если клуб решит обменять Джеймса в другую команду без его согласия, его текущая зарплата автоматически вырастет на 15%.

Напомним, если Леброн выиграет чемпионат с «Филадельфией», он станет первым игроком в истории НБА, завоевавшим титул с четырьмя разными клубами. Ранее он становился чемпионом с «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Ни одному баскетболисту за всю историю лиги не удавалось покорить это достижение.

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