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Кейтлин Кларк превзошла Карри и Лилларда по средней дальности трёхочковых бросков

Кейтлин Кларк превзошла Карри и Лилларда по средней дальности трёхочковых бросков
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Защитница «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк сейчас показывает самую дальнюю среднюю дистанцию трёхочковых бросков в истории WNBA — 8,32 м. Это дальше, чем у защитников Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Дэмьена Лилларда («Портленд Трэйл Блэйзерс»). На это обратил внимание статистический аккаунт Polymarket Hoops в X.

Стоит отметить, что линия трёхочкового в WNBA проходит на расстоянии 6,75 м от кольца, тогда как в НБА — на 7,24 м. То есть средняя точка, с которой защитница «Индианы» забивает свои броски, находится более чем на 1,5 м дальше женской трёхочковой дуги.

Для сравнения: в NCAA трёхочковая линия находится тоже на 6,75 м, а в школьном баскетболе — на 6,02 м.

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