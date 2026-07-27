Названа сумма, которую Леброн может дать экономике Филадельфии после перехода в «Сиксерс»

Первый сезон форварда Леброна Джеймса в составе «Филадельфии Сиксерс» может принести Филадельфии от $ 250 до 430 млн экономической активности, согласно оценкам The Boyd Company.

Исследователи, изучавшие влияние Джеймса на экономику Кливленда и Майами, ранее отмечали, что в радиусе одной мили от арены число ресторанов и баров увеличивалось примерно на 13%, а количество рабочих мест в этой сфере — на 23,5%.

В Филадельфии это может привести к росту потока клиентов в местные заведения — прежде всего в сфере общепита, а также к расширению штата в ближайшие месяцы. Подобный эффект статистически фиксировался в каждом городе, где выступал Леброн.

Отметим, что на фоне объявления о его переходе в «Сиксерс» стартовая партия маек с 23-м номером на платформе Fanatics была распродана менее чем за два часа.