15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа сумма, которую Леброн может дать экономике Филадельфии после перехода в «Сиксерс»

Названа сумма, которую Леброн может дать экономике Филадельфии после перехода в «Сиксерс»
Комментарии

Первый сезон форварда Леброна Джеймса в составе «Филадельфии Сиксерс» может принести Филадельфии от $ 250 до 430 млн экономической активности, согласно оценкам The Boyd Company.

Исследователи, изучавшие влияние Джеймса на экономику Кливленда и Майами, ранее отмечали, что в радиусе одной мили от арены число ресторанов и баров увеличивалось примерно на 13%, а количество рабочих мест в этой сфере — на 23,5%.

В Филадельфии это может привести к росту потока клиентов в местные заведения — прежде всего в сфере общепита, а также к расширению штата в ближайшие месяцы. Подобный эффект статистически фиксировался в каждом городе, где выступал Леброн.

Отметим, что на фоне объявления о его переходе в «Сиксерс» стартовая партия маек с 23-м номером на платформе Fanatics была распродана менее чем за два часа.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
10 выводов о переходе Леброна Джеймса в «Филадельфию»
Эксклюзив
10 выводов о переходе Леброна Джеймса в «Филадельфию»
Межсезонье НБА — 2026. LIVE!
Live
Межсезонье НБА — 2026. LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android