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Чемпион НБА, арестованный более 30 раз, вновь оказался под стражей

Чемпион НБА, арестованный более 30 раз, вновь оказался под стражей
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Бывший игрок НБА Айзея Райдер оказался под стражей после ареста в Аризоне за неисполнение решения суда, сообщает TMZ. По данным издания, он останется в заключении как минимум до вторника.

У 55-летнего Райдера более 30 арестов за последние 37 лет. Впервые его задержали ещё в 1989 году, когда он учился в колледже: тогда ему вменяли кражу и нанесение побоев. Позже были и другие эпизоды — в частности, нападение на сотрудника фастфуда во время учёбы в университете Невады в Лас-Вегасе. А в свой дебютный сезон в НБА Райдер был осуждён за нападение пятой степени и приговорён к 30 дням тюрьмы, общественным работам и курсам по управлению гневом после инцидента, в ходе которого он пнул женщину-менеджера спортивного бара.

Все эти истории происходили на фоне карьеры, за которую он заработал почти $ 30 млн. За девять сезонов в НБА Райдер успел поиграть за пять клубов: «Миннесоту Тимбервулвз», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Атланту Хоукс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». На драфте 1993 года его выбрали под пятым номером раньше таких игроков, как Сэм Касселл и Ник Ван Эксель.

В среднем за карьеру он набирал 16,7 очка, делал 3,8 подбора и 2,7 передачи за игру. Даже став чемпионом НБА в 2001 году в составе «Лейкерс», Райдер не попал в заявку на плей-офф. В том сезоне он провёл 67 матчей регулярного чемпионата, но Фил Джексон не включил его в состав на решающие игры, и в матчах плей-офф он так и не появился. Тем не менее по правилам лиги Райдер всё равно получил чемпионский перстень как игрок команды.

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