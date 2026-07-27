В НБА считают, что Стефену Карри не стоит связывать будущее с «Голден Стэйт»

Некоторые руководители клубов-соперников считают, что защитнику Стефену Карри не стоит продлевать контракт с «Голден Стэйт Уорриорз», когда такая возможность появится 29 августа. По их мнению, команда недостаточно настроена всерьёз бороться за чемпионство. Об этом сообщил инсайдер Эван Сайдери на своей страничке в социальной сети X.

Если Карри не подпишет новое соглашение с «Голден Стэйт», в 2027 году он станет неограниченно свободным агентом и сможет продолжить борьбу за титул уже в составе другого клуба.

В марте 2026 года Карри исполнилось 38 лет. Он входит в последний сезон текущего контракта, по которому заработает $ 62,6 млн. Несмотря на возраст, в сезоне-2025/2026 он сохранил высокий уровень игры: в среднем набирал 26,6 очка, отдавал 4,7 передачи и делал 3,6 подбора за матч, реализуя 46,8% бросков с игры и 39,3% трёхочковых.