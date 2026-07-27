После обмена Луки Дончича «Лейкерс» перестали быть командой Леброна — The Athletic

«Лос-Анджелес Лейкерс» организовал обмен за Луку Дончича в феврале 2025 года, не поставив в известность форварда Леброна Джеймса. Об этом сообщает сообщает The Athletic.

«Лейкерс» были командой, за которую он играл, но уже перестали быть его командой. Это изменилось в тот вечер, когда клуб обменялся на Дончича, не сообщив об этом Джеймсу, и тем самым обозначил чёткий курс на настоящее и будущее», — говорится в статье.

Стоит отметить, что сама сделка держалась в секрете: до её завершения о ней не знали не только Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, но и сам Лука Дончич. По словам на тот момент владелицы «Лейкерс» Джинни Басс, в курсе переговоров были лишь несколько человек с обеих сторон — малейшая утечка могла сорвать обмен. Генеральный менеджер Роб Пелинка работал в условиях полной секретности, чтобы не поставить под угрозу сезон команды.

Когда инсайдер Шэмс Чарания сообщил о переходе Дончича в обмен на Дэвиса, Макса Кристи и выбор в первом раунде, многие поначалу даже не поверили в эту новость.

Уход Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс» стал началом масштабной перестройки состава вокруг Дончича. Первым шагом стал обмен, в результате которого «Лейкерс» получили 24-летнего центрового Уокера Кесслера из «Юты», отдав за него два доступных незащищённых выбора в первом раунде и два права на обмен пиками. По данным The Athletic, именно Кесслер был тем центровым, которого Дончич хотел видеть в команде больше всего.