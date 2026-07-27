В УНИКСе раскрыли, кого клубу не хватает для полного комплектования состава

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что клуб практически сформировал состав на сезон‑2026/2027 Единой лиги ВТБ.

«Нам был нужен российский центровой. Всё‑таки Клюев — достаточно молодой парень, и в прошедшем сезоне Суперлиги он играл очень неплохо. Да, Единая лига ВТБ выше по уровню, но и в Суперлиге сейчас тоже довольно серьёзный уровень. Поэтому решили пригласить Сергея и тем самым полностью укомплектовать российскую часть состава команды.

Теперь нужен центровой‑иностранец. Время, чтобы подписать такого игрока, ещё есть. Так что состав практически укомплектован. Мы укладываемся в планируемые бюджеты. В конце первой декады августа начнутся тренировки», — цитирует Богачёва «Матч ТВ».