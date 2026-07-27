Аналитик высказался о будущем Клэя Томпсона в «Далласе»

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Бретт Сигель высказался о будущем четырёхкратного чемпиона НБА Клэя Томпсона в «Даллас Маверикс» на фоне слухов об интересе со стороны «Майами Хит».

«У «Далласа» нет причин выкупать его контракт, и они предпочли бы найти для него обмен. Однако Томпсон вступает в последний год своего контракта на $ 17,4 млн, и пока не было никаких серьёзных разговоров о том, что он и «Маверикс» ведут переговоры о возможном выкупе.

Эти обсуждения должны быть инициированы Томпсоном, которому также пришлось бы пожертвовать деньгами в случае потенциального выкупа», — написал Сигель в социальной сети Х.