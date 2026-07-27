Видео: российский игрок НБА Голдин женился в США

25-летний российский профессиональный баскетболист Владислав Голдин, выступающий на позиции центрового в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», опубликовал в социальных сетях видеоролик со своей свадьбы. Супругой Владислава стала Кэмерон Голдин.

Сама церемония состоялась 25 июля в американском Санкт-Петербурге. В начале июня Владислав так прокомментировал решение сыграть свадьбу в США: «25 июля, кстати, свадьба будет в Санкт-Петербурге — в Америке (смеётся). Я же смешной, я тоже тут с чувством юмора. Я когда открытки родителям рассылал, то вот тоже [пошутил]».

17 июля Голдин подписал новый двусторонний контракт с «Майами».