Яннис Адетокунбо отреагировал на первую тренировку с игроками «Майами»

31-летний греческий баскетболист нигерийского происхождения Яннис Адетокунбо, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» на позиции мощного форварда, отреагировал на первую тренировку с партнёрами по коллективу из Флориды.

«Я счастлив, что испытываю это чувство… Я рад, что тренируюсь с вами, ребята. Я пытаюсь понять вас, ребята. У меня этого не было давно», — приводит слова Адетокунбо пресс-служба команды в социальных сетях.

Яннис Адетокунбо перешёл в «Майами» в результате обмена из «Милуоки Бакс», куда также отправился Бобби Портис. Взамен «Милуоки» получил Тайлера Хирроу, Хайме Хакеса, Кел'эла Уэра, Каспараса Якуциониса и набор драфт-пиков.