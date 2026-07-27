15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо отреагировал на первую тренировку с игроками «Майами»

Яннис Адетокунбо отреагировал на первую тренировку с игроками «Майами»
Комментарии

31-летний греческий баскетболист нигерийского происхождения Яннис Адетокунбо, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» на позиции мощного форварда, отреагировал на первую тренировку с партнёрами по коллективу из Флориды.

«Я счастлив, что испытываю это чувство… Я рад, что тренируюсь с вами, ребята. Я пытаюсь понять вас, ребята. У меня этого не было давно», — приводит слова Адетокунбо пресс-служба команды в социальных сетях.

Яннис Адетокунбо перешёл в «Майами» в результате обмена из «Милуоки Бакс», куда также отправился Бобби Портис. Взамен «Милуоки» получил Тайлера Хирроу, Хайме Хакеса, Кел'эла Уэра, Каспараса Якуциониса и набор драфт-пиков.

Сейчас читают:
Яннис Адетокунбо неожиданно сменил привычный номер после обмена. Почему?
Яннис Адетокунбо неожиданно сменил привычный номер после обмена. Почему?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android