Журналист объяснил, почему Стефену Карри лучше уйти из «Голден Стэйт»

В «Голден Стэйт Уорриорз» больше не считают, что команда способна побороться за чемпионство в следующем сезоне, и потому подход руководства к ситуации начал меняться. Об этом сообщает Bleacher Report.

Американский журналист Сэм Куинн, в свою очередь, так прокомментировал эту новость в соцсетях, упомянув звёздного разыгрывающего команды Стефена Карри: «Стефен Карри сам решает, где и когда завершить карьеру. «Уорриорз» не могут обменять его без его прямого запроса.

С точки зрения баскетбола, однако, запрос на обмен был бы выгоден всем. Чемпионское окно «Голден Стэйт» уже закрыто, и для него было бы ошибкой надолго оставаться в команде на этапе затяжного спада».