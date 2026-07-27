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Журналист объяснил, почему Стефену Карри лучше уйти из «Голден Стэйт»

Журналист объяснил, почему Стефену Карри лучше уйти из «Голден Стэйт»
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В «Голден Стэйт Уорриорз» больше не считают, что команда способна побороться за чемпионство в следующем сезоне, и потому подход руководства к ситуации начал меняться. Об этом сообщает Bleacher Report.

Американский журналист Сэм Куинн, в свою очередь, так прокомментировал эту новость в соцсетях, упомянув звёздного разыгрывающего команды Стефена Карри: «Стефен Карри сам решает, где и когда завершить карьеру. «Уорриорз» не могут обменять его без его прямого запроса.

С точки зрения баскетбола, однако, запрос на обмен был бы выгоден всем. Чемпионское окно «Голден Стэйт» уже закрыто, и для него было бы ошибкой надолго оставаться в команде на этапе затяжного спада».

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