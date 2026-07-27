Фото: Лука Дончич сделал присед с весом предположительно 350+ кг

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился в соцсетях фотографией, на которой он делает приседания в поясном тренажёре.

Тренировка Луки Дончича Фото: Из личного архива Луки Дончича

Если каждый блин на штанге весит по 20 кг, то общий вес составляет 360 кг. Главное преимущество этого упражнения по сравнению с классическим приседом со штангой заключается в том, что оно полностью снимает осевую компрессионную нагрузку с поясницы и позвоночника. Вес закреплён на поясе на бёдрах. Это позволяет безопасно работать с огромными весами и приседать в полной амплитуде без риска травмировать спину. На тренажёр, вероятно, навешено 18 блинов по 20 кг, что вместе с весом самой платформы даёт колоссальную нагрузку на ноги спортсмена — около 380 кг.

Напомним, в апреле 2026 года Дончич получил разрыв подколенного сухожилия второй степени, из-за чего пропустил четыре заключительные игры регулярного чемпионата и весь плей-офф НБА. В прощальном интервью по окончании сезона он заявил, что был близок к возвращению на площадку и намерен использовать межсезонье для полноценного восстановления.