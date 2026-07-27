Мэджик Джонсон высказался о переходе Леброна в «Филадельфию» и оценил шансы команды

Член Зала славы НБА Мэджик Джонсон оценил шансы «Филадельфии Сиксерс» после прихода 41-летнего Леброна Джеймса.

«После обмена на одного из лучших двусторонних игроков лиги и участника Матча всех звёзд НБА Джейлена Брауна «Сиксерс» затем подписали самого большого свободного агента на рынке этим летом — четырёхкратного чемпиона НБА и будущего члена Зала славы Леброна Джеймса.

Леброн делает «Сиксерс» одной из лучших команд НБА и самой большой угрозой для чемпионов «Никс» в Восточной конференции. Стартовая пятёрка Филадельфии будет состоять из четырёх звёзд: это Леброн Джеймс, Джейлен Браун, Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси, и в нападении они будут великолепны.

Но все четверо привыкли иметь мяч в своих руках, так что мне интересно посмотреть, какую атаку предложит тренер Нёрс. У меня есть два больших вопроса к «Филадельфии»: один — о защите, а другой — о командной химии. Если они ответят на них… берегитесь!» — написал Джонсон в социальной сети Х.