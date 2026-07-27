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Форвард «Индианы» Оби Топпин приехал на гонку NASCAR и стал штурманом пейс-кара

Форвард «Индианы» Оби Топпин приехал на гонку NASCAR и стал штурманом пейс-кара
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28-летний тяжёлый форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана Пэйсерс» Оби Топпин в воскресенье, 26 июля, посетил этап гоночной серии NASCAR Brickyard 400, который прошёл на легендарном автодроме «Индианаполис Мотор Спидвей».

Фото: Пресс-служба «Индианы Пэйсерс»

Перед началом гонки Топпин стал штурманом пейс-кара «Корветт», проехавшись по автодрому.

Фото: Пресс-служба «Индианы Пэйсерс»

NASCAR Cup Series. Brickyard 400 (топ-10):

1. Кори Хайм (23XI Racing / «Тойота») — 160 кругов.
2. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.2 сек.
3. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +0.9.
4. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +5.7.
5. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +6.1.
6. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +6.8.
7. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») +7.5.
8. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») +8.4.
9. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») +9.0.
10. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +10.3.

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