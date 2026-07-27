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Ривз составил стартовую пятёрку всех времён. Без Дончича, но добавил себя в состав

Ривз составил стартовую пятёрку всех времён. Без Дончича, но добавил себя в состав
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28-летний американский профессиональный баскетболист Остин Ривз, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, составил стартовую пятёрку всех времён.

Стартовая пятёрка всех времён по версии Остина Ривза:

разыгрывающий защитник: Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»);
атакующий защитник: Остин Ривз;
лёгкий форвард: Коби Брайант;
тяжёлый форвард: Леброн Джеймс («Филадельфия Сиксерс»);
центровой: Шакил О'Нил.

Ривз выступает в североамериканской лиге с 2021 года, когда он подписал двусторонний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» после своего отказа быть выбранным «Детройт Пистонс» на драфте.

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