Ривз составил стартовую пятёрку всех времён. Без Дончича, но добавил себя в состав

28-летний американский профессиональный баскетболист Остин Ривз, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, составил стартовую пятёрку всех времён.

Стартовая пятёрка всех времён по версии Остина Ривза:

разыгрывающий защитник: Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»);

атакующий защитник: Остин Ривз;

лёгкий форвард: Коби Брайант;

тяжёлый форвард: Леброн Джеймс («Филадельфия Сиксерс»);

центровой: Шакил О'Нил.

Ривз выступает в североамериканской лиге с 2021 года, когда он подписал двусторонний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» после своего отказа быть выбранным «Детройт Пистонс» на драфте.