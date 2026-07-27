28-летний американский профессиональный баскетболист Остин Ривз, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, составил стартовую пятёрку всех времён.
Стартовая пятёрка всех времён по версии Остина Ривза:
разыгрывающий защитник: Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»);
атакующий защитник: Остин Ривз;
лёгкий форвард: Коби Брайант;
тяжёлый форвард: Леброн Джеймс («Филадельфия Сиксерс»);
центровой: Шакил О'Нил.
Ривз выступает в североамериканской лиге с 2021 года, когда он подписал двусторонний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» после своего отказа быть выбранным «Детройт Пистонс» на драфте.