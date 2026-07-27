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Легенда НБА Джонсон оценил трансферы «Лейкерс» летом 2026 года

Легенда НБА Джонсон оценил трансферы «Лейкерс» летом 2026 года
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Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон высказался об «озёрниках» после ухода Леброна Джеймса.

«Я говорил в это межсезонье, что «Лейкерс» должны стать моложе, атлетичнее и быстрее, и они именно это и сделали. Мы получили молодого, атлетичного центрового Уокера Кесслера, который умеет забивать и является отличным защитником кольца, и я был так рад, что они подписали двукратного игрока защитной сборной Матисса Тайбулла!

Мне нравится наблюдать за двумя молодыми игроками — Коллином Секстоном и Квентином Граймсом. Скорость и резкость Секстона, а также умение Граймса забивать и защищаться делают их отличными приобретениями для «Лейкерс»!» — написал Мэджик в социальной сети Х.

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