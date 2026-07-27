Президент ЦСКА Ватутин ответил на вопрос, когда ждать возращения клубов из РФ в Евролигу

Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос о возможных сроках возвращения российских клубов в Евролигу. По его словам, говорить о конкретных датах пока преждевременно, поскольку сохраняется ряд серьёзных препятствий.

— Реально, когда вы ожидаете возвращения ЦСКА в европейские турниры?

— Мне часто задают этот вопрос, и каждый раз я вынужден отвечать: «Не знаю». Думаю, вы понимаете почему. Я понимаю, что недавние рекомендации МОК дали многим дополнительный оптимизм, но ключевые препятствия — невозможность прямых перелётов, санкции стран ЕС, проблемы с визами — остаются, — приводит слова Ватутина Meridian Sport.

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии: