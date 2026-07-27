Симмонс предложил обмен, по итогам которого Стефен Карри отправится в «Сан-Антонио»

Североамериканский журналист и основатель The Ringer Билл Симмонс предложил интересный вариант обмена, по которому защитник и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри мог бы оказаться в «Сан-Антонио Спёрс» вместо ДеAарона Фокса.

«А что, если бы «Сан-Антонио», имея Фокса и все свои пики, просто сказал: «Да к чёрту всё это». Пришёл бы в «Голден Стэйт» и сказал: «Мы готовы отдать Фокса, а вы уж сами соберите пакет с пиками так, как вам нужно» — ради пары лет Стефа здесь?» — сказал Симмонс в рамках собственного подкаста.

В сезоне-2025/2026 «Сан-Антонио» завершил регулярный чемпионат с рекордом 62-20, занял второе место в Западной конференции и дошёл до финала НБА, где в пяти матчах уступил «Нью-Йорк Никс». Виктор Вембаньяма, проводивший свой третий сезон в лиге, был признан лучшим защитником года и занял третье место в голосовании за MVP.

Фокс, в свою очередь, несмотря на попадание на Матч всех звёзд, играл в плей-офф с подвёрнутой лодыжкой: в финальной серии он набирал в среднем лишь 12,8 очка при 34,3% реализации бросков с игры.