Андрей Ватутин: Евролига сейчас порой конкурирует с НБА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин оценил вероятность изменения финансового баланса в европейском баскетболе после запуска проекта НБА. По его словам, даже при появлении более богатых клубов исход турниров не будет определяться исключительно деньгами.

«Повторяю, мы не ожидаем никакой магии и резкого качественного скачка. Если кому-то удастся разбогатеть, мы будем рады за наших коллег. С другой стороны, деньги не всегда являются решающим фактором на турнирах, потому что количество игроков в Европе ограничено и переманить всех не получится.

Да и сейчас Евролига порой конкурирует с НБА: посмотрите, сколько заметных баскетболистов переехало из Америки за последние годы», — приводит слова Ватутина Meridian Sport.

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